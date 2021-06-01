Американец выиграл турнир хайроллеров, украинец – в десятке

Звездный американский покерист Алекс Фоксен стал чемпионом соревнования с призовым фондом более миллиона долларов. Украинец Роман Морозюк занял десятое место.

Бай-ин в турнир стоил 10,3 тысячи баксов. 101 вход позволил немного перебить гарантию в миллион "зеленых".

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Неудивительно, что компания собралась именитая. В призовую зону попали такие акулы, как Жаоу Виера, Сэм Гринвуд, Никлас Астедт, а баббл-боем стал Али Имсирович.

Приятно, что всю эту компанию опередил Роман Морозюк. Украинец занял десятое место и заработал 26,5 тысяч "зеленых".

На четвертой позиции остановился финн Самуэль Вусден — почти 81 тысяча долларов. Третьим стал американец Элио Фокс, получив более 117 тысяч баксов. В финальном хедз-апе Фоксен победил Саймона Мэтсона. Вице-чемпион заработал 168 тысяч долларов.

Алекс же, кроме звания триумфатора, получил 252 тысячи "зеленых"! Интересно, что невеста Фоксена Кристен Бикнел тоже попала в призы этого турнира. Она заняла 15 строчку и принесла в семейный бюджет 21,5 тысячу долларов.