Даниэль Лазрус всего 2 года занимается покером профессионально, а познакомился с игрой меньше 5 лет назад. Впрочем, не без помощи друзей, сумел выйти на солидный уровень и уже пожинает плоды.

Турнир WSOP с амбициозным названием Millionaire Maker за 1 500 долларов, как и анонсировал, сделал чемпиона долларовым миллионером. Правда, на пути к призу в 1 миллион долларов Даниэлю Лазрусу пришлось побить поле из 5 330 участников.

Что интересно, для американца это не первый золотой браслет Мировой серии. В июле этого года Даниэль Лазрус одержал победу в одном из ивентов онлайн-версии WSOP, тогда его призовые были значительно скромнее – 205 347 долларов. Раян Лэнг / фото PokerGO

Более опытный турнирный боец – Райан Лэнг, который получил уже третий титул на турнирах Мировой серии. Американец показал себя настоящим универсальным солдатом в микс-турнире за 1 500 долларов, где пришлось соревноваться только в 8 видах покера.

Оставив за спиной почти 500 участников, Ленг встретился в хедз-апе с маститым Коннором Дринаном. Фаворит, впрочем, не сумел реализовать 10-кратное преимущество по стеку, остался без браслета и главного приза – 138 тысяч долларов. Майкл Прендергаст / фото PokerGo

Еще один чемпион нынешнего WSOP определился в турнире по Омахе, где бай-ин составлял всего 600 долларов. Недорогой ивент привлек 1 572 участника, а первым к финишу пришел Майкл Прендергаст. Американец справедливо называет себя любителем, ведь играет крайне редко.

До визита на нынешнюю Мировую серию, Прендергаст выиграл в целом лишь чуть более 8 тысяч долларов в живых турнирах. Новый персонал бест теперь составляет 127 348 долларов, а завоевание первого браслета WSOP Майкл посвятил своей жене.