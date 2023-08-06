Американец стал самым богатым покеристом в мире: сколько выиграл Брин Кенни

Брин Кенни не оставил шансов своим соперникам в хайроллерском турнире Luxon Invitational с бай-ином 250 000 долларов. Теперь американец вернулся на первую строчку в All Time Money List.

На серии Triton Poker в Лондоне сыгран финальный стол самого дорогого турнира фестиваля Luxon Invitational. Главной звездой вечера стал американец Брина Кенни. Практически на протяжении всей игры он не выпускал лидерство из своих рук.

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Среди участников финального стола хватало именитых игроков. Более 2 000 000 долларов получили Крис Манимейкер, Алексей Поняков и Пуннат Пунсри. В хедз-апе Брину Кенни противостоял Талал Шакерчи. После победы американец отметил, что ему невероятно складывалось.

Участники финального стола Luxon Invitational / Фото triton-series.com

Шакерчи забрал 4 650 000 долларов, а вот Кенни добавил к своему банкроллу 6 860 000 долларов призовых. Это позволило ему обойти в списке All Time Money List Джастина Бономо. Теперь Брин Кенни снова самый богатый покерист в мире.

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