Казино Cosmopolitan Рональд Эллисон посетил в 6:30 утра. Грабитель подошел к одной из касс и бросил на прилавок спортивную сумку. Вместо угроз и запугивания оружием, Рональд вручил кассиру записку с текстом: "Дай мне 10 тысяч "фиолетовыми", или сейчас будет бум".

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Под "фиолетовыми" грабитель имел в виду пурпурные фишки номиналом 500 долларов. Очевидно, изобретательный Эллисон не рискнул брать наличные, чтобы его труднее было отследить. Перепуганный кассир решил не разоблачать блеф оппонента и вежливо отдал то, чего от него требовали.

Так или иначе, дерзкий план Рональда Эллисона провалился. Грабителя отследили по камерам наблюдения. Полиция изъяла награбленное, а злоумышленник во всем признался.