Американец с неизлечимой болезнью играет в самом престижном покерном турнире

Врачи недавно шокировали 57-летнего Энди Тэлбота, диагностировав американцу боковой амиотрофический склероз – болезнь, с которой медики пока не научились справляться. Энди Тэлбот, однако, не унывает и подбадривает себя любимой игрой – покером.

Тэлбот составил компанию тысячам покеристов, которые участвуют в самом престижном покерном турнире – Главном событии Мировой серии. На Main Event американец приехал не один – здесь его поддерживают несколько самых близких друзей.

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В группе поддержки Энди Тэлбота – не последние люди из мира покера. Это и Лон Макичерн – многолетний комментатор WSOP, с которым Энди уже больше 15 лет играет в домашний покер. Еще один влиятельный друг американца – исполнительный директор мирового покерного тура Мэт Сэведж, многолетний соперник Тэлбота на полях для гольфа.

Несмотря на звездную поддержку, выступление Энди Тэлбота в Main Event далеко от идеального. На стартовом отрезке игры американец потерял больше половины стека. Но уже само участие в таком ивенте помогло реализовать Тэлботу одну из его самых больших грез.

Еще одно знаковое событие ждет Энди сразу после Главного события – американец ведет под венец свою невесту Мелани Энман. Женщина является главным мотиватором Тэлбота, прежде всего, в борьбе с болезнью. Благодаря ее настойчивости, возлюбленный является одним из первых претендентов на экспериментальный препарат AMX0035, который может остановить редкое заболевание, поражающее моторную систему человека.