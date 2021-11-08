Американець із невиліковною хворобою грає у найпрестижнішому покерному турнірі

Лікарі нещодавно шокували 57-річного Енді Телбота, діагностувавши американцеві бічний аміотрофічний склероз – хворобу, з якою медики поки не навчились давати собі раду. Енді Телбот, однак, не впадає у відчай і підбадьорює себе улюбленою грою – покером.

Телбот склав компанію тисячам покеристів, які у найпрестижнішому покерному турніру Головній події Світової серії. На Main Event американець приїхав не сам – тут його підбадьорюють кілька найближчих друзів.

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У групі підтримки Енді Телбота – не останні люди зі світу покеру. Це і Лон Макічерн – багаторічний коментатор WSOP, з яким Енді уже понад 15 років грає в домашній покер. Ще один впливовий друг американця – виконавчий директор Світового покерного туру Мет Севедж, багаторічний суперник Телбота на полях для гольфу.

Незважаючи на зіркову підтримку, виступ Енді Телбота у Main Event далекий від ідеального. На стартовому відрізку гри американець втратив більшу половину стеку. Але уже сама участь у такому івенті допомогла реалізувати Телботу одну із його найбільших мрій.

Ще одна знакова подія чекає на Енді одразу після Головної події – американець веде під вінець свою наречену Мелані Енман. Жінка є головним мотиватором Телбота, насамперед, в боротьбі із хворобою. Завдяки її наполегливості, коханий є одним із перших претендентів на експериментальний препарат AMX0035, який може зупинити рідкісне захворювання, що вражає моторну систему людини.