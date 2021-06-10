Американец играл в покер на деньги, которые нажил на пандемии

Билли Джо Тейлору грозит до 5 лет тюрьмы за махинации, которые обошлись государству в 88 миллионов долларов. Компанию американца обвиняют в фиктивном тестировании граждан США на covid-19. Благодаря украденному банкроллу, Тейлор не отказывал себе в игре в покер на высоких лимитах.

Компании изобретательного американца, в подчинении которой есть несколько лабораторий, удавалось выманивать деньги у государства на протяжении нескольких лет. Тейлор со своими подельниками, якобы, получали солидные дотации за лабораторные тесты, которые никогда не проводили.

Читайте также: Мошенник хотел отсудить у своих жертв 330 миллионов долларов ... но передумал

Нажитые деньги Билли Джо Тейлор не постеснялся инвестировать в собственную покерную карьеру. Американец стал постоянным участником кэш-игры на высоких лимитах в Далласе, которую транслируют в интернете. За столом Тейлор получил прозвище "Bildo" и был одной из главных звезд покерного шоу. Мошенник всегда играл агрессивно и любил блефовать, рискуя огромными деньгами.



Билли Джо Тейлор / Cardplayer

Засветился Тейлор и в турнирном покере. В апреле американец инвестировал 50 тысяч долларов в "живой" турнир хайроллеров. С турнирной дистанции он сошел молниеносно, завершив выступление уже на четвертом уровне блайндов. Если причастность Билли Джо Тейлора к махинациям докажут, у американца будет достаточно времени, чтобы улучшить свой уровень покерного мастерства.