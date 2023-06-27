Один из лучших покеристов мира признался в мошенничестве: что грозит Али Имсировичу

До недавнего времени Али Имсирович считался одним из самых успешных игроков в турнирном покере. Боснийца признали лучшим игроком 2021 года в офлайн-покере, а вскоре отстранили от соревнований.

По данным сайта Hendonmob, Али Имсирович выиграл в живых турнирах более 18 600 000 долларов. Он входит в топ-45 самых богатых покеристов мира и является безоговорочным №1 в Боснии и Герцеговине.

Читайте также Все дороги ведут в Лас-Вегас: Мировая серия покера устанавливает рекорды посещаемости

Однако успехи и слава Али Имсировича развеялись в один момент. Всё началось со странной раздачи, сыгранной в турнире Super High Roller Bowl Europe с бай-ином 250 000 долларов. Боснийского хайроллера обвинили в подглядывании карт. После этого появилась информация, что Имсировича и Джейка Шиндлера отстранили от участия в турнирах PokerGO.

Али Имсирович / Фото PokerNews

Вскоре в покерном сообществе разгорелся громкий скандал, связанный с мошенничеством ряда известных игроков. Али Имсирович получил "бан" в онлайн покер-румах за мультиаккаунтинг и использование подсказчика в реальном времени (RTA).

Долгое время Имсирович молчал. Только через год он решил объясниться, записав получасовое видео. Босниец признал, что вёл нечестную игру, однако отрицает другие обвинения. Своё молчание он объясняет тем, что не знал, как отреагировать.

Я чувствую, что заплатил все свои долги, поэтому хочу забыть об этом, – говорит Имсирович.

Босниец признался, что пользовался мультиаккаунтингом в 2020 году, когда онлайн покер переживал "бум". Остальные обвинения Имсирович категорически отрицает. Также он прямо намекнул, что большинство тех, кто его обвиняли, сами занимаются мошенническими действиями.

Никакого положительного эффекта откровения Имсировича не принесли. Большинство игроков продолжают считать его мошенником и не хотят видеть за покерными столами. Никак не отреагировали и покерные организации, отстранившие боснийца от игры. Маловероятно, что Имсирович сможет вернуться в игру в ближайшие годы.