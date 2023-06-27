Один із кращих покеристів світу зізнався у шахрайстві: що загрожує Алі Імсіровічу

Донедавна Алі Імсіровіч вважався одним із найуспішніших гравців у турнірному покері. Боснійця визнали найкращим гравцем 2021 року в офлайн-покері, а незабаром усунули від усіх змагань.

За даними сайту Hendonmob, Алі Імсіровіч виграв у живих турнірах понад 18 600 000 доларів. За цим показником він входить до 50-ки найбагатших покеристів світу та є беззаперечним №1 у Боснії та Герцеговині.

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Однак успіхи та слава Алі Імсіровіча скінчилися дуже швидко. Все почалося з дивної роздачі, яку він зіграв торік у турнірі Super High Roller Bowl Europe з бай-іном 250 000 доларів. Боснійського хайролера звинуватили у тому, що він підглядав у карти суперника. Після цього з'явилася інформація, що Імсіровіча та Джейка Шиндлера відсторонили від участі у турнірах PokerGO.

Алі Імсіровіч / Фото PokerNews

У покерному товаристві розгорівся гучний скандал, пов'язаний з шахрайством низки відомих гравців. Алі Імсіровіч отримав "бан" у найбільшому онлайн покер-румі за мультиаккаунтинг та використання підкажчика у реальному часі (RTA).

Довгий час Імсіровіч мовчав. Тільки через рік він вирішив відповісти, записавши півгодинне відео. Боснієць визнав, що вів нечесну гру, проте більшість звинувачень заперечує. Своє мовчання він пояснює тим, що не знав, як відреагувати.

Я відчуваю, що заплатив усі свої борги, тому хочу забути про це, – каже Імсіровіч.

Він зізнався, що користувався мультиаккаунтингом у 2020 році, коли онлайн-покер переживав "бум". Решту звинувачень Імсіровіч категорично заперечує. Також він прямо натякнув, що більшість тих, хто його звинувачував, самі займаються шахрайством.

Жодного позитивного ефекту одкровення Імсіровіча не принесло. Більшість гравців продовжують вважати його шахраєм та не хочуть бачити за покерними столами. Ніяк не відреагували й покерні організації, які відсторонили боснійця від гри. Малоймовірно, що Імсіровіч зможе повернутися у гру в найближчі роки.