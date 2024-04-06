Потрясающая шахматная королева затягивает коллег в покер – на кону солидные деньги

Самая популярная шахматная стримерша в мире, а с недавних пор и покеристка Александра Ботез продолжает наводить мосты между мирами двух интеллектуальных игр.

Напомним, Александра вместе с сестрой ведут невероятно популярные каналы о шахматах на YouTube и Twitch, где имеют миллионы подписчиков. Девушки “раскрутились” во время пандемии коронавируса, когда чуть ли не все шахматное сообщество вынуждено было перекочевать в онлайн.

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Сестры Ботез давно вышли за пределы исключительно шахмат, создавая контент на различные темы, впрочем, недавно на твердое второе место среди увлечений Александры вышел покер. Ботез-старшая приняла участие в нескольких телевизионных проектах, где выиграла сотни тысяч долларов, а уже в 2024 году стала амбассадором одного из крупнейших покер-румов в мире GGPoker. Собственно, в рамках этого сотрудничества Александра и организует соревнования для шахматистов.



Александра Ботез / Pokernews

В течение месяца участники будут соревноваться в формате Spin&Gold. Каждому игроку будет присвоен рейтинг ELO, хорошо знакомый шахматистам. В итоге тот, кто достигнет наивысшего рейтинга, заберет 30 мая главный приз – 50 000 долларов. Свое участие уже подтвердили Рафаэль Чесс, Дина Беленькая, Ян Густафссон, Эрик Хансен, Аман Хэмблтон, Хосе Пепитоперу и Немо Чжоу. Впрочем, список участников еще может расшириться.

У меня появилась возможность поделиться своей любовью к покеру с коллегами по шахматам. Навыки этой игры хорошо подходят для покера, поэтому я уверена, что соревнования будут очень интересными и напряженными,

– рассказала Ботез.

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