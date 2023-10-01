Сбросились по 300 000 долларов: Айк Хэкстон утер нос покерным толстосумам
1 октября 2023, 21:13Читати новину українською
Источник:PokerNews
Американец уже во второй раз торжествовал в турнире Super High Roller Bowl. На финишной прямой Хекстон был настоящим капитаном стола.
Двадцать маститых покеристов бросили вызов престижному турниру Super High Roller Bowl, который состоялся в Лас-Вегасе. Компания собралась элитная и богатая – участие в ивенте стоило каждому 300 000 долларов.
К теме А соперники уже расслабились: безжалостный Майкл Аддамо триумфально вернулся в профессию
Айк Хекстон, который в таком же турнире торжествовал в 2018 году (3 672 000 долларов призовых), намеревался повторить тот успех и забрать главный приз. Американец упорно накапливал фишки и создал солидный чип-лид перед завершающим соревновательным днем. В топ-6 у Хекстона было 120 бб – столько же вместе у пяти оппонентов.
Айк Хекстон / Фото PokerNews
Айк Хекстон / Фото PokerNews
При таком преимуществе Айк не имел права ошибиться и справился с задачей. Дольше всего сопротивление чип-лидеру оказывал Эндрю Лихтенбергер. В призовую зону в итоге попали только четверо лучших.
1. Айзек Хекстон - 2 760 000 долларов
2. Эндрю Лихтенбергер -1 680 000 долларов
3. Стивен Чидвик - 960 000 долларов
4. Джейсон Кун - 600 000 долларов