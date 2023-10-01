Сбросились по 300 000 долларов: Айк Хэкстон утер нос покерным толстосумам

Американец уже во второй раз торжествовал в турнире Super High Roller Bowl. На финишной прямой Хекстон был настоящим капитаном стола.

Двадцать маститых покеристов бросили вызов престижному турниру Super High Roller Bowl, который состоялся в Лас-Вегасе. Компания собралась элитная и богатая – участие в ивенте стоило каждому 300 000 долларов.

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Айк Хекстон / Фото PokerNews

Айк Хекстон, который в таком же турнире торжествовал в 2018 году (3 672 000 долларов призовых), намеревался повторить тот успех и забрать главный приз. Американец упорно накапливал фишки и создал солидный чип-лид перед завершающим соревновательным днем. В топ-6 у Хекстона было 120 бб – столько же вместе у пяти оппонентов.Айк Хекстон / Фото PokerNews

При таком преимуществе Айк не имел права ошибиться и справился с задачей. Дольше всего сопротивление чип-лидеру оказывал Эндрю Лихтенбергер. В призовую зону в итоге попали только четверо лучших.

1. Айзек Хекстон - 2 760 000 долларов

2. Эндрю Лихтенбергер -1 680 000 долларов

3. Стивен Чидвик - 960 000 долларов

4. Джейсон Кун - 600 000 долларов