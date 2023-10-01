Скинулись по 300 000 доларів: Айк Хекстон втер носа покерним товстосумам

Американець вже вдруге тріумфував в турнірі Super High Roller Bowl. На фінішній прямій Хекстон був справжнім капітаном столу

Двадцятеро маститих покеристів кинули виклик престижному турніру Super High Roller Bowl, який відбувся в Лас-Вегасі. Компанія зібралась елітна і заможна – участь в івенті коштувала кожному 300 000 доларів.

До теми А суперники вже розслабились: безжальний Майкл Аддамо тріумфально повернувся у професію





Айк Хекстон / Фото PokerNews

Айк Хекстон, який в такому ж турнірі тріумфував в 2018 році (3 672 000 доларів призових), мав твердий намір повторити той успіх і забрати головний приз. Американець наполегливо накопичував фішки і створив солідний чип-лід перед завершальним змагальним днем. В топ-6 у Хекстона було 120 бб — стільки ж разом у п’яти опонентів.Айк Хекстон / Фото PokerNews

За такої переваги Айк не мав права схибити і завиграшки впорався із завданням. Найдовше опір чип-лідеру чинив Ендрю Ліхтенбергер. До призової зони у підсумку потрапили лише четверо найкращих.

1. Айзек Хекстон — 2 760 000 доларів

2. Ендрю Ліхтенбергер —1 680 000 доларів

3. Стівен Чідвік — 960 000 доларів

4. Джейсон Кун — 600 000 доларів