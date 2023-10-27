"Казалось, залезла в мой мозг": 23-кратный олимпийский чемпион о самых больших покерных страхах

Самый титулованный олимпиец в истории Майкл Фелпс рассказал, как его покорил покер, и дал несколько советов начинающим игрокам. Также бывший пловец поделился, с кем бы ни хотел встретиться за овальным столом.

Майкл Фелпс, 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию, уже не первый год осваивает профессию покериста. В частности, сейчас американец принимает участие в Global Poker Celebrity Challenge – проекте, где с другими звездами дает шанс проявить себя любителям и собирает средства на благотворительность. Как пришел за овальный столом, звездный спортсмен рассказал в интервью.

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Когда вы впервые начали играть в покер и что вызвало интерес к игре?

Похоже, я начал играть в старшей школе, мы собирались с друзьями и устраивали небольшие покерные турниры. Потом стали собираться регулярно. Еще тогда я старался играть нестандартно, применять разные стратегии. Я и сейчас постоянно учусь, работаю над собой и это именно то, что нравится мне в покере.



Майкл Фелпс играет в покер с друзьями / Фото Global Poker

Против кого из известных покеристов или знаменитостей играли раньше и с кем бы хотели встретиться в будущем?

О, я играл против многих известных покеристов. Но начну с ответа на второй вопрос. Наверное, не хотел бы встретиться с Филом Айви. Сыграть против него было бы очень круто, но я чувствую, что был бы очень испуган. Ведь он, несомненно, один из лучших и значительно выделяется на фоне всех тех оппонентов, с которыми приходилось встретиться за покерным столом. А я играл со многими достойными, за исключением игроков-суперхайроллеров. Как-то, помню, пересекся на WSOP с Ванессой Селбст, она сидела слева от меня. И я никогда не чувствовал себя таким растерянным за столом. Мне казалось, что она забралась мне в мозг и у меня просто нет шансов.



Майкл Фелпс за игрой в покер / Фото PokerNews

Примечательно, что у вас есть большая страсть к покеру. Как он способствует вашему общему благосостоянию, улучшает ли вашу жизнь умственно, социально и эмоционально?

Покер это, прежде всего, о концентрации. Ведь, если вы в игре, а мозг где-то в другом месте, очень легко что-то упустить и предоставить сопернику существенное преимущество, что может стоить, в частности, денег. Поэтому для меня игра, как и другие занятия – гольф, плавание, работа в тренажерке – всему нужно отдаваться полностью. Иначе и тысячи сыгранных рук и большой багаж опыта не помогут. Только полная отдача позволяет быть лучшей версией самого себя. Это я стараюсь делать ежесекундно, особенно сейчас, когда имею троих детей и уже не являюсь профессиональным спортсменом. У меня все еще много мотивации и целей.



Майкл Фелпс / Фото Eurosport