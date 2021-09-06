200 тысяч гривен призовых: PokerMatch запустит рейк-гонку для омашистов

Мастера 4-карточной игры получили очередную возможность побороться за крутые призовые, упражняясь в кэш-игре любимой дисциплины. Omaha Rake Race будет проходить под руководством эксперта украинского рума Сергея Нестеренко.

С 13 по 27 сентября сторонники игры в Омаху смогут хорошо заработать, соревнуясь в лидерборде с призовым фондом 200 тысяч гривен.

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Чтобы претендовать на часть от призового фонда, нужно играть на кэш-столах Омахи на лимитах от 10/20 гривен. Каждая гривна рейка будет оцениваться зачетными баллами. Лучшие 15 покеристов разделят призовой фонд по итогам 2-недельных баталий, а победитель лидерборда получит 44 тысяч гривен.

Также параллельно омашистов ожидает приятный бонус, благодаря картам эксперта. За именным кешевым буст-столом S_Nesterenko Special Omaha на лимите 25/50 гривен разыграют дополнительные призы.

За каждые 100 рейковых раздач игрок получит шанс побороться за главный приз – 100 тысяч гривен. Более подробная информация об акции – на официальном сайте PokerMatch.