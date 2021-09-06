200 000 гривень призових: PokerMatch запустить рейк-гонку для омашистів

Майстри 4-карточної гри отримали чергову нагоду позмагатись за круті призові, вправляючись в кеш-грі улюбленої дисципліни. Omaha Rake Race відбуватиметься під проводом експерта українського руму Сергія Нестеренка.

З 13 по 27 вересня прихильники гри в Омаху зможуть добряче заробити, змагаючись в лідерборді із призовим фондом 200 000 гривень.

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Щоб претендувати на частину від призового фонду, потрібно грати на кеш-столах Омахи на лімітах від 10/20 гривень. Кожна гривня рейку оцінюватиметься заліковими балами. Найкращі 15 покеристів розділять призовий фонд за підсумками 2-тижневих баталій, а переможець лідерборду отримає 44 000 гривень.

Також паралельно на омашистів чекає приємний бонус, завдяки картам експерта. За іменним кешевим буст-столом S_Nesterenko Special Omaha на ліміті 25/50 гривень розіграють додаткові призи.

За кожні 100 рейкових роздач гравець отримає шанс поборотись за головний приз – 100 000 гривень. Більш детальна інформація щодо акції – на офіційному сайті PokerMatch.