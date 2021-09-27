2 мультичемпиона и более 3 миллионов гривен призовых: первые итоги Кубка Украины

На Кубке Украины по онлайн-покеру позади лишь 9 титульных турниров, а уже двум покеристам удалось завоевать по 2 трофея. Престижная серия на платформе PokerMatch продлится до 17 октября, поэтому у соперников мультичемпионов будет достаточно возможностей, чтобы наверстать упущенное.

Свой высокий класс в рамках престижных украинских серий продолжает демонстрировать известный регуляр Стас Галатенко. "Shrekpoker" на Кубке Украины правит балом в турнирах по Омахе.

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Стас выиграл два из трех ивентов этой разновидности покера, пополнив свою коллекцию трофеев кубками Одессы и Житомира. Благодаря крутым победам, "shrekpoker91" заработал 63 тысячи гривен и возглавил лидерборд "Турниромании", где дополнительно разыгрывают 300 тысяч гривен.

Еще одним мульчемпионом на старте Кубка Украины сумел стать игрок с ником "borsalino", у которого не было равных в турнире Кубка Одессы по OFC (30 752 гривны призовых), и в ивенте по 5-карточной Омахи в рамках Кубка Днепра (26 858 гривен)

А вот наиболее весомый приз серии – 123 669 гривен – достался игроку с ником "winning1211". Киевлянин пожинал лавры в наиболее массовом турнире – Кубке Житомира по Безлимитному Холдему. Спортсмены сделали 1 502 входа и подняли призовой фонд до 1 128 600 гривен.

Возможность превзойти это достижение покеристы получат в субботу, на Кубке Запорожья с миллионом гривен гарантии. В общем, на протяжении этой недели состоится еще 21 титульный турнир Кубка Украины, где разыграют более 4 миллионов гривен призовых. Более подробная информация – на официальном сайте PokerMatch.