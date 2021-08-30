1,4 миллиона долларов: известный регуляр оформил самый крупный выигрыш в карьере

Покерный бомонд продолжает бороться за фантастические призовые на живой покерной серии хайроллеров на Кипре. Позади турнир за 100 000 долларов, где ожидаемую победу оформил Артур Мартиросян.

Российский регуляр вышел за финальный стол с флагманским стеком в 100 больших блайндов и не отсиживался в засаде в ожидании неудач соперников.

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Мартиросян активно работал над уменьшением количества участников, обеспечив себе солидный гандикап в решающей дуэли. Как следствие, стек Артура в 7 раз превысил активы его соперника Дэвида Питерса. Американец мужественно боролся, несколько раз удвоив количество своих фишек, но это был не его вечер.

В решающей раздаче соперники выставились до флопа, и A-4 Мартиросяна оставили позади 7-7 Питерса. Россиянин попал в туза уже на флопе, оформив свой самый крупный выигрыш в живой МТТ-игре. Цена трофея – 1,4 миллиона долларов. Вице-чемпион получил 910К.

Впереди у покерных толстосумов еще более дорогой турнир. Вскоре на Кипре стартует Главное событие, участие в котором обойдется каждому участнику в 250 тысяч долларов.