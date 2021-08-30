1,4 мільйона доларів: відомий регуляр оформив найбільший виграш в кар’єрі

Покерний бомонд продовжує боротись за фантастичні призові на живій покерній серії хайролерів на Кіпрі. Позаду турнір за 100 000 доларів, де очікувану перемогу оформив Артур Мартіросян.

Російський регуляр вийшов за фінальний стіл із флагманським стеком 100 великих блайндів і не відсиджувався у засідці в очікуванні невдач суперників.

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Мартіросян активно працював над зманшенням кількості учасників, забезпечивши собі солідний гандикап у вирішальній дуелі. Як наслідок, стек Артура у 7 разів перевищив активи його суперника Девіда Пітерса. Американець мужньо боровся, кілька разів подвоївши кількість своїх фішок, але це був не його вечір.

У вирішальній роздачі суперники виставились до флопу, і A-4 Мартіросяна залишили позаду 7-7 Пітерса. Росіянин влучив у туза уже на флопі, оформивши свій найбільший виграв в живій МТТ-грі. Ціна трофею – 1,4 мільйона доларів. Віце-чемпіон отримав 910К.

Попереду у покерних товстосумів ще дорожчий турнір. Незабаром на Кіпрі стартує Головна подія, участь в якій обійдеться кожному учаснику у 250 тисяч доларів.