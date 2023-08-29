Возраст – не помеха: 103-летний дедушка каждый день играет в покер, вдохновляя своего сына

Донг Нгуен мог бы войти в историю покера, если бы сыграл на WSOP. Но 103-летний гриндер из Калгари нашел другие места для игры в покер, где регулярно проводит время со своим сыном.

Донг Нгуен придерживается одинакового распорядка дня, в котором всегда находится место для покера. 103-летний житель Калгари вместе со своим сыном отправляется в местное казино, чтобы поиграть в свою любимую игру – Техасский Холдем.

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По словам Таха Нгуена, его отец – решительный игрок в покер, который не сдается легко. Например, если он проиграет 200 долларов, то сразу переходит играть в блэкджек. Дуэт отца и сына посещает одни и те же заведения – казино Grey Eagle и ACE Airport.

Жена Донга Нгуена, скончавшаяся в 2017 году, знала о любви мужа к покеру. 103-летний игрок до сих пор придерживается милой традиции. Каждый раз, когда он собирается пойти играть, он спрашивает разрешения у своей жены.

Прежде чем выйти из дома, он всегда спрашивает у моей матери разрешения. И когда возвращается, тоже отчитывается – сколько денег выиграл или проиграл, – рассказал Тах Нгуен.

Его отец начал играть в покер, когда жил во Вьетнаме, будучи амбициозным 16-летним подростком. Страсть не угасла и после того, как они переехали в Канаду в начале 1980-х годов. У отца всегда была высокая мотивация играть, – признался Тах.

По словам Таха, его отец играет даже когда плохо себя чувствует. Покер наоборот помогает ему забыть все проблемы и болезни. 103-летний Донг Нгуен следит за последними тенденциями в покере, часто рассказывая интересные истории за столом о том, какой игра была раньше.