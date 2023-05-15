Молодежь "отдыхает": дедушка отпраздновал 100-летний юбилей за покерным столом

Юджин Калден – частый гость игорного заведения Palm Beach Kennel Club во Флориде. В эти дни покер-рум принимает серию турниров в рамах Moneymaker Tour, основанную чемпионом мира Крисом Манимейкером.

Легендарный Крис Манимейкер регулярно появляется в событиях, названных на свою честь. Однако во Флориде все внимание было приковано к другому игроку. 100-летний покерист Юджин Калден выбил чемпиона мира из турнира, после чего рассказал много интересного.

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Оказывается, Юджин Калден ходит в это заведение практически каждый день. В январе он отпраздновал свой день рождения прямо тут. Когда в день юбилея его фотографировали, Юджин пошутил: "Давайте быстрее, мне там карты сдают".

Юджин Калден с семьей в день юбилея / Фото poker.org

В одном из первых турниров серии по HORSE 100-летний покерист прошёл за финальный стол и занял 5 место, получив 1 227 долларов. После турнира он перешёл в другой зал, где играл кэш до самого утра.

На вопрос, где берёт столько энергии 100-летний дедушка, он ответил просто: "Люблю мятное мороженое с шоколадными крошками". Никто не возражал, когда Юджин лакомился мороженным прямо во время игры.

Юджин Калден с трофеем Moneymaker Tour / Фото moneymakerpt.com

Спустя несколько дней Калден снова пришёл играть в Palm Beach Kennel Club. На этот раз 100-летний покерист не оставил шансов соперникам и выиграл турнир Moneymaker Mulligan. Вместе с хрустальным трофеем Юджин получил более 5 000 долларов призовых.