Рекорду – быть: 100-летний дедушка подтвердил своё участие в главном турнире года по покеру

Совсем скоро Юджин Калден станет самым старым действующим покеристом, который когда-либо играл Main Event WSOP. Дедушка из Флориды примет участие в Day 1D Главного события Мировой серии покера.

Юджин Калден – частый гость покерных заведений во Флориде, поэтому даже свой 100-летний юбилей он отпраздновал прямо в клубе. Накануне Мировой серии покера дедушка прославился благодаря победе на Moneymaker Poker Tour. После этого ему и предложили сыграть Main Event WSOP.

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Организаторы Moneymaker Poker Tour оплатили взнос 10 000 долларов и теперь Юджин Калден официально должен стать самым возрастным участником Main Event WSOP. До этого рекорд принадлежал Джеку Ури, который сыграл на турнире в возрасте 97 лет и 3 месяцев.

В силу возраста Юджин Калден испытывает проблемы со зрением и слухом, поэтому помогать ему будет дочь Сью. Общее фото и стало доказательством того, что совсем скоро 100-летний дедушка из Флориды войдёт в мировую историю покера.

Юджин Калден с дочерью / Фото из твиттера