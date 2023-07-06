Рекорду – бути: 100-річний дідусь підтвердив свою участь у головному покерному турнірі року

Зовсім скоро Юджин Калден стане найстаршим покеристом, який коли-небудь грав на Main Event WSOP. Дідусь з Флориди візьме участь у Day 1D Головної події Світової серії покеру.

Юджин Калден часто грає у закладах Флориди, тому навіть свій 100-річний ювілей він відсвяткував у покерному клубі. Напередодні Світової серії покеру дідусь прославився завдяки перемозі на Moneymaker Poker Tour. Після цього йому й запропонували взяти участь у Main Event WSOP.

Читайте також Замаскуватися не вдалося: зіркового футболіста Серхіо Агуеро впізнали на Світовій серії покеру

Організатори Moneymaker Poker Tour самі сплатили внесок 10 000 доларів і тепер Юджин Калден може офіційно стати найстаршим учасником Main Event WSOP. До цього рекорд належав Джеку Урі, який зіграв на турнірі у віці 97 років та 3 місяців.

Юджин Калден має проблеми зі слухом та зором, тому йому допомагатиме в турнірі донька. Їх спільне й стало доказом того, що незабаром 100-річний дідусь увійде в історію світового покеру.

Юджин Калден із донькою / Фото з твіттера