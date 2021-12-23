Сегодня Грег Мерсон с ужасом вспоминает времена своей разгульной молодости. Американец крепко сидел на кокаине и едва не разрушил свою жизнь.

Читайте также: Рождественское чудо на PokerMatch: украинский рум устраивает фриролл на миллион

Наркотическая зависимость стоила Мерсону образования, друзей и средств к существованию. Первые попытки слезть с белого порошка закончились неудачами. В конце концов, лишь в 2011-м, после 5 лет бегства от реальности, Грег поборол страшную привычку.

Под присмотром друзей американец закрылся в гостиничном номере в Лас-Вегасе, где в течение нескольких дней боролся с ломкой. Потом был реабилитационный центр и несколько месяцев ремиссии. Отказ от наркотиков буквально сразу принес свои плоды. В 2012-м Грег Мерсон выиграл Main Event WSOP и получил чек на 8,5 миллионов долларов.



Грег Мерсон / фото Twitter

Сегодня американцу 34 года, он успешный покерист и счастливый семьянин. Жизнь может быть кайфовой и без допинга, доказано Грегом Мерсоном.