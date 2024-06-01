Подія №8 з Пот-Ліміт Омахи з бай-іном 5 тисяч доларів зібрала понад 700 входів, а призовий фонд перевалив за 3 мільйони доларів.

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"Пережити" перший із трьох змагальних днів зуміли 130 покеристів, серед яких опинилися троє українців: Ростислав Сабіщенко (34-те місце чіпкаунту), Олександр Трохименко (98) та Ярослав Огульчанський (109). А от відомий український майстер Омахи Камель Мохаммад вилетів на 174-й позиції.

До призової зони зі 130 гравців, що залишилися, потраплять 110. І, щонайменше, у Сабіщенка з його 34-м стеком шанси зайти у призи дуже високі. Мінімальна виплата, до слова, складе 10 тисяч доларів, а от переможець окрім браслета отримає шалені 600 тисяч баксів.

Що відомо про Ростислава Сабіщенка Черкащанин Ростислав Сабіщенко у 2022 році зумів посісти третю сходинку на одному з турнірів WSOP Online, зовсім трохи не дотягнувшись до заповітного браслета. Тоді Ростислав заробив понад 36 000 доларів. Кар’єрний же доробок українця у живих турнірах поки складає близько 300 тисяч.

Залишається в турнірі і чимало зіркових покеристів, як то Ентоні Зінно, Жоао Вієйра, Ченс Корнут, Браян Раст та інші. Втім, найбільше уваги прикуто до члена Залу слави покеру Філа Айві. На WSOP-2024 він може виграти вже 11-й браслет у своїй кар’єрі. У другий день змагань Філ вийшов із 94-м стеком.

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