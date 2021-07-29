Росіянин вдруге обібрав іспанського покериста

Фінішував один із найтриваліших хедз-ап челенджів, які так люблять сучасні покерні хайролери.

Матч між Стефаном "stefan11222" Бураковим та Ектором "TUTI88" Альварезом стартував ще на початку цього року, утім дуель доводилося постійно переривати через завантаженість обох покеристів.

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Опоненти домовилися зіграти 50 тисяч роздач із блайндами 50/100 доларів, при цьому Стефан дав суперникові фору 4вб/100. Матч повинен був стати реваншом, адже минулого року росіянин уже перемагав іспанця в такій дуелі.

Якийсь час здавалося, що Альварез дійсно зможе відігратися. Після половини дистанції, враховуючи фору, він був у плюсі на понад 150 тисяч доларів. Проте stefan11222 зумів підкорегувати свою стратегію і повністю змінив хід поєдинку, на що у іспанця відповіді не знайшлося.

Весь челендж я намагався грати якомога ближче до ГТО, постійно розбираючи руки і тренуючись. Але в підсумку це не надто допомогло, адже Стефан – один із найкращих "експлуататорів" сучасного кешу. Як би ти не старався, ніколи не зможеш грати як комп’ютер, бо людський мозок не може працювати як програма – Стефан це розуміє і дуже швидко змінює свій стиль під опонента, тому і виграє.

Тож Альварез вирішив навіть не проходити усю заплановану дистанцію, викинувши білий прапор після 44 789 рук. На цій дистанції TUTI88 поступився із розгромним лузрейтом 40вб/100.