Не WSOP єдиною: гравець збірної України пошумів у Сан-Ремо

Головна покерна серія літа, WSOP, цими днями відбувається у Лас-Вегасі. Однак, і ті гравці, що залишилися в Європі, не мають часу нудьгувати.

У італійському Сан-Ремо завершується черговий етап Світового покерного туру – WPT Prime. Головна подія змагань із бай-іном 1 100 євро зібрала 781 вхід, а призовий фонд перевалив за 700 тисяч євро.

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98 гравців змогли пробитися до другого дня турніру, забезпечивши собі потрапляння до призової зони. Знайшлося у цій компанії і місце для двох українців. Олексій Лазарчук у підсумку вилетів на 46-й сходинці, заробивши 3 580 євро. А от член збірної України Роман Юрків був значно ближчим до фінального столу. Він припинив боротьбу на 16-й позиції та отримав солідні 7 200 євро призових.

До слова, для Юрківа WPT Prime традиційно складається дуже успішно. У березні 2024 року Роман став переможцем одного з турнірів цієї престижної серії на етапі в Амстердамі. За перше місце українець тоді отримав понад 33 тисячі євро. Ба більше, через кілька днів Юрків пробився до хедз-апу ще одного турніру. Там, щоправда, поступився іншому члену збірної України Олексію Натоптаному. Обоє отримали близько 17 тисяч євро.

"Легкий" спосіб виграти 300 тисяч доларів

Зірковий Ден Сепіол завоював перший у своїй кар’єрі браслет WSOP. Зробив він це у турнірі SHOOTOUT, який, теоретично, простіше виграти, ніж змагання у звичному форматі.