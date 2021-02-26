Репер програв 800 тисяч доларів за вечір

Американський репер Young Thug не надто успішно сходив в одне з казино Лас-Вегаса.

Він зізнався, що за один вечір спромігся програти аж 800 тисяч баксів!

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Для прихильників творчості Джефрі Вільямса (це справжнє ім’я репера) далеко не секрет, що музикант є затятим гемблером. Він любить гральні заклади, але 800 тисяч доларів за ніч — божевілля навіть для нього.

Young Thug — колоритна зірка американського репу. Він відомий тим, що дуже мало їсть (його навіть регулярно відвідує лікар, аби дати вітаміни) та спить.

Джефрі став відомим завдяки ексцентричному стилю виконання пісень. Схоже, в житті Вільямс також напрочуд емоційний та шалений.

Young Thug став відомим у 2013 році. У хлопця неодноразово виникали проблеми зі законом, що не заважало йому мати активне особисте життя: у Джефрі аж шестеро дітей від чотирьох різних жінок.