Рекордний стек в онлайн-покері: з якою сумою грошей гравець сів за стіл

Невідомий гравець швидко став популярним завдяки онлайн-стеку з понад 2 500 000 доларів. Він грає під ніком "BenjaminTravesty".

Онлайн-покер з криптовалютами швидко набирає оберти, особливо, за хайстекс-столами. Після того, як на Coin Poker Тоні Джі та Леон Цукернік розіграли рекордний банк, у румі з'явився новий герой.

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За кеш-стіл з Омахи з блайндами 1000/2000 доларів "BenjaminTravesty" сів пограти зі стеком 2 464 011 доларів. Цей факт одразу помітив один із кращих МТТ-гравців онлайну Патрік Леонард, який поставив питання щодо нового рекорду найбільшого стека в історії онлайн-покеру.

Особистість загадкового гравця досі залишається не розкритою, але можна сказати точно, що такими темпами у новому крипторумі Тоні Джі дуже скоро буде побито діючий рекордний банк в історії онлайн-покеру – 1 820 663 доларів.