Рекордні джекпоти на PokerMatch: ваш шанс на мільйони гривень!

У провідному українському покер-румі PokerMatch продовжують стрімко зростати джекпоти. 1 лютого їхня загальна сума перевалила за вражаючі 9 000 000 гривень, на які може претендувати, буквально, кожен гравець.

Найбільший бед-біт-джекпот, звісно, у найпопулярнішій покерній дисципліні – Безлімітному Холдемі, де він сягнув понад 4 000 000 гривень. Вже більше ніж 2 000 000 гривень можуть виграти, зірвавши джекпот, шанувальники Омахи. Врешті, у Windfall-турнірах джекпот становить понад 3 000 000 гривень!

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При цьому правила розіграшу бед-біт-джекпотів максимально прості. Вам потрібно грати кеш за джекпот-столами на лімітах від 0.05/0.10 гривні та програти роздачу з комбінацією від каре валетів (для Холдему) та від каре тузів (для Омахи).

35% від суми отримає той, хто програв роздачу, 20% забере переможець роздачі, і по 10% отримають гравці, що якраз знаходилися за цим столом, а також за іншими кеш-столами цього ліміту та відповідної дисципліни.

Детальніші правила розподілу бед-біт-джекпоту в Холдемі та в Омасі читайте на офіційному сайті PokerMatch.

Щодо Windfall-джекпотів, то вони можуть випасти вам у швидких турнірах із бай-інами від 5 до 1 000 гривень.