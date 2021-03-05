"П’яний майстер": Маліновський з Хольцом домовилися про деталі поєдинку

Уже сьогодні ввечері стартує чергове хедз-ап протистояння покерних хайролерів.

Цього разу вирішувати долю сотень тисяч доларів будуть польсько-білоруський профі Віктор "limitless" Маліновський та один із найкращих німецьких гравців Федор Хольц.

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Суперники уже узгодили усі деталі протистояння. Їхня дуель буде не такою тривалою, як найгучніший хедз-ап останнього часу між Даніелем Негреану та Дагом Полком, що тривав кілька місяців та 25 тисяч роздач. Натомість, Маліновський та Хольц влаштують лише чотири сесії, впродовж кожної з яких розіграють не менше 400 роздач.

Гратимуть суперники у Безлімітний Холдем з блайндами 100/200 доларів. Головною ж "фішкою" поєдинку буде те, що Віктор зобов’язався сідати за стіл напідпитку. Перед кожною сесію він випиватиме щонайменше пляшку вина. Букмекери вважають шанси опонентів на перемогу практично рівними. Limitless – зовсім невеликий фаворит. Коефіцієнт на його перемогу 1.78, на успіх Хольца – 2.13. Перша сесія стартує сьогодні о 21:45, а наступні відбудуться 8, 10 та 12 березня.