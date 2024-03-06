Втім, перед тим, як братися за вивчення опонентів, варто зрозуміти усі аспекти власного стилю.

До теми Агресор чи блефун: визнач свій покерний стиль за допомогою тесту

У цьому вам і допоможе тест з картинкою від Покер 24. Варто лише обрати одне з чотирьох зображень, яке найсильніше привертає вашу увагу.

Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою сервісу DALL-E

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