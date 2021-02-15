Програвши в покер 1,2 мільйони доларів, Негреану перейшов у шахи

Зірковий канадський покерист успішно дебютував у новому для себе виді спорту.

Після гучного і доволі принизливого фіаско у хедз-ап поєдинку проти Дага Полка Даніель Негреану вирішив спробувати себе в іншій інтелектуальній грі. Вийшло напрочуд непогано.

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Він дебютував у турнірі PogChamps. Змагання має солідний призовий фонд — 100 тисяч доларів, але участь у ньому приймають аматори, стрімери з низьким рейтингом і відповідним рівнем гри.

Першим суперником Даніеля стала стрімерка "Pokimane". Вона зізнавалася, що майже не вміє грати в шахи.

Негреану заявляв, що заготував стратегію гри як білими, так і чорними фігурами, але все одно страшенно хвилюється. Врешті старання канадця виявилися недаремними і впевнено виграв матч зі "сухим" рахунком — 2:0.

Відзначимо, що за цим протистоянням у прямому ефірі стежило близько ста тисяч людей. Коментаторами були відомі шахісти Хікару Накамура та Александра Ботез. Нагадаємо, що окрім стрімерів в турнірі беруть участь репер Logic та зірка серіалу "Офіс" Рейн Вілсон.