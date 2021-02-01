Професійний футболіст виграв 60 тисяч доларів в онлайн-покер

1 лютого 2021 , 16:42
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Півзахисник футбольного клубу "Дармштадт 98" Крістоф Моріц уже знає чим зароблятиме на хліб після того, як повісить бутси на цвях. Німець успішно поєднує професійну кар’єру із грою у покер, і вже досяг непоганих результатів.

Після кількох невеликих заносів в онлайні, Крістоф Моріц покорив наразі найбільшу вершину в покерній кар’єрі. Футболіст інвестував 530 доларів в один із турнірів Світового покерного туру і виграв івент, незважаючи на солідну конкуренцію. Турнір із Безлімітного Холдему PKO зібрав 840 входів, завдяки чому учасники сповна перебили гарантію у 250 тисяч доларів.

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До свого успіху Крістоф Моріц ішов два дні і отримав хорошу винагороду – майже 60 тисяч доларів. А це непогані гроші в контексті зарплат в другій Бундеслізі, де виступає футболіст. В перерахунку на середні доходи футболістів в цьому чемпіонаті, Моріц виграв півтора-місячну зарплату. Зараз півзахиснику уже 31 рік і варто шукати запасні аеродроми. Покер, вочевидь, у списку Крістофа – на провідних ролях.