Професіонали радять, як не потрібно грати у покер

В інтелектуальній грі існує сила-силенна порад, які допоможуть досягти успіху, чи уникнути серйозних фінансових втрат. Утім, успішні гравці, які за роки кар’єри встигли добряче набити кишені, частенько відхиляються від головних покерних канонів, пропагуючи сумнівні рішення.

Регуляр Лендон Тайс намагається вберегти початківців від катастрофічних наслідків. На своїй сторінці у Twitter покерист зібрав найгірші поради від гравців і застерігає колег не повторювати цих помилок.

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Так чемпіон світу 2003 року Кріс Манімейкер радить заходити на флоп буквально з кожною рукою. Мовляв, будь-яка карта здатна "зачепитись за дошку", що дасть можливість частіше вигравати банки. Сумнівна стратегія, зважаючи на головний покерний канон регуляра – дистанцію. У продовження теми – порада від Джона Дейгнана, який рекомендує розігрувати слабкі руки, якщо не вдається перемагати із сильними.



Хибні покерні поради. Фото: brainblogger.com

В цей діапазон завиграшки потрапляє 10-5, яку не скидає у пас Браян Дойчмайстер. Покерист вважає це "сміття" хорошою рукою, адже практично у кожному стріті присутня як одна, так й інша карти. Очевидно, що це вишуканий тролінг, однак є персонажі, які всерйоз дотримуються такої стратегії. До цієї категорії відносяться і ті, які шкодують, що позбулись нікудишньої руки на префлопі, а вона виявилась перспективною. Немає нічого гіршого, аніж сліпа віра у силу кожної кращої карти.

Хіт-парад абсурдних покерних порад продовжує Кіна Інгленд, яка на основі власних досліджень з’ясувала, що піковий флеш закривається частіше, за будь-який інший. Унікальним досвідом поділився і відомий стрімер Кевін Мартін, який «рекомендує» взяти на озброєння теорію "гарячих карт", які випадають на дошці частіше за інші.



Хибні покерні поради. Фото: brainblogger.com

Як би весело не було у обговоренні Лендона Тайса, варто не забувати, що покер – це інтелектуальна гра, яка базується на принципах точної науки – математики. Додати сюди дисципліну, досвід і режим – ось вам і найбільш практичний рецепт успішної покерної кар’єри.