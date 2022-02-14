У твіттері Філ Хельмут написав, що зняти картину під назвою The Madison Kid збираються давно. Одного разу навіть затвердили 43 з 44 ролей, але зірка "Зоряних війн" Хейден Крістенсен в останній момент відмовився.

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Хельмут переконаний, що "Хлопець з Медісона" точно буде знятий, бо картина має відмінний сценарій. На головну роль шукають актора трохи старше 20 років. У фіналі фільму він стане чемпіоном Головної події WSOP, як зробив це Хельмут у 1989 році.

Ештон Кутчер збирався зіграти мене у 2004 році. Потім у 2007-му мою роль планував узяти Хейден Крістенсен,

– розповів Філ Хельмут.

Поки що найактивніше пропонують варіанти на головну роль з Адамом Драйвером ("Зоряні Війни"), Тімоті Шаламе ("Дюна") та Майклом Серою ("Скотт Пілігрим проти всіх").