"Приземлив" Майкла Аддамо: український покерист кинув виклик найсильнішим хайролерам світу

Володимир Паламар другий тиждень поспіль виходить за фінальний стіл хайролерської події Super Millions із бай-іном 10 300 доларів. У компанії суперзірок світового рівня українець показав свій найкращий результат.

Щотижневий турнір Super Millions продовжує радувати любителів покеру видовищними фінальними столами та цікавими складами. Цього разу серед учасників були Майкл Аддамо, Ніклас Астедт, Андраш Немет, Брін Кенні, а також українець Володимир Паламар, який грає під ніком "Leonardo23" та з'являється на фіналці другий тиждень поспіль.

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Загалом турнір зібрав 79 гравців, які зробили 112 входів. Призовий фонд досяг 1 120 000 доларів. Кожному за фінальним столом було гарантовано щонайменше 33 675 доларів. Український "Leonardo" розпочинав фіналку з третім стеком.

Уже в першій роздачі Володимир Паламар показав чип-лідеру Майклу Аддамо, що легкого життя йому не буде. "Leonardo23" відкрив з кат-оффа кишенькову пару дев'яток, на що з батона відразу отримав 3-бет від австралійця з К4o. У відповідь український гравець запушив увесь свій стек – близько 50 ББ.

Усі чекали, що Майкл Аддамо з величезним стеком буде шалено тиснути на суперників. Але насправді перші півтори години гри в центрі уваги був "YaNesterov", який одразу захопив ініціативу. Він швидко наздогнав Аддамо по стеку, вибивши Джозефа Чеонга та Нікласа Астедта.

Усі 7 фіналістів трималися у грі близько півтори години. Лідери змінювалися кілька разів, але Аддамо, як і раніше, залишався ніби "в тіні". Після вильоту шортстеку "Mr-Doberman" наступними залишили фінальний стіл ті, хто був на чолі чипкаунта на старті – Аддамо та Немет. До цієї стадії явну перевагу за фішками вже мав німець Себастьян "Weizen" Гаель.

На четвертому рядку фінішував саме українець "Leonardo23". Минулого тижня він вилетів сьомим, а тепер Володимир оновив свій особистий рекорд на Super Millions, вигравши 115 923 долари. Йому довелося запушити з малого блайнда у великий 18 ББ із рукою 9-10s. Опонент зі стеком 11 ББ та рукою А7 прийняв олл-ін і встояв. Це була головна роздача для "Leonardo23" на цій фіналці.

У хедз-апі зустрілися Брін Кенні, який нещодавно змагався за столами WSOP у Лас-Вегасі, та Себастьян Гаель. Все вирішила кулерна ситуація: на флопі K-K-J у Кенні були K8, а у Гаеля K10. Екшн привів до 6-бет олл-іну на флопі. "Weizen" підсилився до фул-хауса і незабаром закінчив хадз-ап на свою користь. Чемпіон отримав 243 381 долар.