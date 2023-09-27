Президент, який пішов олл-ін: як покер допоміг Річарду Ніксону оселитись у Білому домі

36-й президент США запам’ятався не лише причетністю до гучного Вотергейтського скандалу. Річард Ніксон був пристрасним гравцем в покер і, подейкують, багато чим завдячує інтелектуальній грі.

44-й президент США Барак Обама просто божеволіє від баскетболу, а одного із його попередників Біла Клінтона важко було відірвати від ключки для гольфу. Річард Ніксон, який прийшов до влади на зламі 60-х – 70-х років минулого століття, також мав свого фаворита серед найпопулярніших американських ігор.

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37-ий президент Сполучених Штатів був неабияким шанувальником покеру і мабуть великим майстром блефу. Не виключено, що звідси і його прізвисько – " Tricky Dick" (Шахрай Дік). Про видатні покерні регалії Ніксона звісно ніхто не чув, але біографи екс-президента США стверджують, що капітал на свою першу передвиборчу кампанію Ніксон виграв саме в покер.



Президенти США грають в покер / Фото Ebay

Про яку суму йде мова, історія замовчує. Чого не скажеш про Вотергейтський скандал, який прогримів у червні 1972 року. У вашингтонському комплексі Вотергейт було затримано 5 осіб, які шпигували за табором конкурентів Ніксона – демократами та їх лідером Джорджем Макговерном.



Річард Ніксон / Фото New York Times

Ниточка прогнозовано вела до овального кабінету чинного господаря Білого дому. Відтак, Річард Ніксон став першим і досі єдиним президентом США, який був змушений подати у відставку. Як не крути, ані покер, ані велика політика шахрайства не пробачають.