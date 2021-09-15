Бай-ін у змагання коштував 10 тисяч доларів. Серед учасників було чимало відомих постатей.

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За фінальний стіл Стівен сідав у ролі лідера. У звичній домінуючій манері британець тиснув на опонентів, принагідно вибиваючи їх з гри.

Останньою "жертвою" Чідвіка став Ділан Дестефано, якого Стівен переміг у хедз-апі. Американець заробив 136 тисяч доларів, чемпіон — 183,6 тисяч доларів!

Завдяки цьому тріумфу Чідвік увірвався в боротьбу за фіолетовий піджак, який отримає переможець загального заліку Серії. До її завершення залишилося ще п’ять турнірів. Головними конкурентами Стівена є Даніель Негреану та Шон Перрі.