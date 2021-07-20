Останнім часом "Lena900" не тішить армію своїх прихильників хорошими результатами. Він навіть втратив статус найуспішнішого онлайн-покериста в історії.

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Ось, схоже, Ніклас взявся відвойовувати позиції. Астедт тріумфував у двох турнірах поспіль.

У хедз-апі івенту The Grand з гарантією 200 тисяч доларів швед зустрівся з відомим аргентинцем Даміаном Саласом. "Lena900" зміг подужати спротив опонента і заробив 45 тисяч баксів. Раннер-ап отримав 31,4 тисячі "зелених".

Усього півтори години вистачило шведові, аби оформити дубль. Ніклас виграв турнір Supersonic, заробивши 23,2 тисячі доларів. Подвійний успіх, сподіваємося, надихне Астедта на подальші звершення.