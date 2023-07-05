Потужний виступ українських покеристів в Іспанії: Михайло Гутий виграв 18 000 євро

Перемоги наших спортсменів на міжнародній арені особливо цінні у найважчий для країни час. Покеристи виконують важливу місію, розповідаючи світовій спільноті правду про події в Україні.

Українські покеристи вирушили підкорювати Іспанію, де відбувалася серія турнірів CEP. У Головній події з бай-іном 500 євро відмінний результат показав гравець збірної України зі спортивного покеру Михайло Гутий.

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У цьому турнірі було зафіксовано 355 входів. Гравці змагалися за призовий фонд понад 150 000 євро. Вирішальна стадія Main Event CEP транслювалася наживо. Українець продемонстрував упевнену гру за фінальним столом, завдяки чому пробився у хедз-ап.

На жаль, у вирішальній дуелі суперник виявився сильнішим. Українець отримав 18 000 євро. Тепер загальна кількість призових Михайла Гутого за кар'єру в живих турнірах складає понад 500 000 доларів.

Ще троє українців відзначилися в Іспанії у турнірі Mini CEP Castellon. Потужний виступ продемонстрували представники Івано-Франківської області. Звання раннер-апа завоював теж гравець збірної України Роман Юрків. Перед ним вилетіла з турніру Євгенія Цьока, Тарас Мокляк посів 8 місце.

Фінальний стіл Mini CEP Castellon / Фото poker-red.com