Мощное выступление украинских покеристов в Испании: Михаил Гутый выиграл 18 000 евро

Победы наших спортсменов на международной арене особенно важны в это в непростое для страны время. Покеристы выполняют важную миссию, рассказывая мировому сообществу правду о событиях в Украине.

Украинские покеристы отправились покорять Испанию, где проходила серия турниров CEP. В Главном событии с бай-ином 500 евро блестящий результат показал игрок сборной Украины по спортивному покеру Михаил Гутый.

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В этом турнире было зафиксировано 355 входов. Игроки сражались за призовой фонд более 150 000 евро. Решающая стадия Main Event CEP транслировалась в прямом эфире режиме. Украинец уверенно смотрелся за финальным столом, благодаря чему пробился в хедз-ап.

В решающей битве соперник оказался сильнее. За 2 место Михаил Гутый получил 18 000 евро. Теперь общее количество призовых украинского игрока за всю карьеру в живых турнирах превысило отметку в 500 000 долларов.

Ещё трое украинцев отличились на серии в Испании в турнире Mini CEP Castellon. Мощное выступление продемонстрировали представители Ивано-Франковской области. Звание раннер-апа завоевал игрок сборной Украины Роман Юркив, 3 место заняла Евгения Цёка, а восьмым финишировал Тарас Мокляк. В этом турнире было 204 участника, а общий призовой фонд события составил 34 517 евро.

Финальный стол Mini CEP Castellon / Фото poker-red.com