Порахував і пустив сльозу: Даніель Негреану програв понад 2 000 000 доларів у 2023 році

Під кінець року заведено підбивати підсумки та складати плани на майбутнє. Один із найпопулярніших покеристів у світі Даніель Негреану не залишився осторонь та детально розповів про свої результати у 2023 році.

Канадський покерист відверто заявив, що 2023 рік – найгірший в його кар'єрі. Сумарно Негреану програв 2 228 174 долари. Однак Даніель не збирається опускати руки, і вже поділився планами на 2024-й.

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У новому році "Kid Poker" збирається грати менше турнірів, старанно працювати і поважати суперників, а також не гнатися за званням найкращого гравця WSOP. У 2004 та 2013 Негреану вже вигравав титул найкращого гравця Світової серії покеру. "Ця нагорода не варта своїх величезних вкладень", – заявив на відео покерист.

Торік Негреану зіграв 145 турнірів, причому у деякі реєструвався не в оптимальному стані та поганому настрої. У 2024-му Даніель рідше з'являтиметься на серіях, але обіцяє більш якісно підходити до гри.

Підсумки року від Даніеля Негреану: дивіться відео



