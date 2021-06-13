Поразка Росії в матчі проти Бельгії принесла відомому покеристу 2500 доларів

Патрік Леонард – успішний британський покерний хайролер, який лише в онлайн-турнірах виграв більше 12 млн доларів.

Утім, окрім покеру, у Леонарда є ще одна серйозна пристрасть – футбол. І саме любов до гри мільйонів дозволила Патріку учора заробити трохи "легких грошей". Річ у тім, що британця дуже здивувала лінія виставлена букмекерами на матч Чемпіонату Європи між Бельгією та Росією.

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На перемогу бельгійців, які є одними з головних фаворитів усього турніру, коефіцієнт був аж 2. Тож Леонард вирішив не проходити повз таку щедрість букмекерів і поставив на успіх Бельгії 2 500 доларів. Представники Бенілюксу матч впевнено виграли 3-0, а Патрік відтак поклав у гаманець 5 000 баксів.

При цьому, задля такого успіху Леонарду довелося переступити через себе. Британець дуже не любить збірну Бельгії і, зазвичай, при будь-якій нагоді ставить проти неї. Та цього разу Патрік зумів залишити голову холодною і непогано заробив завдяки цьому.

До слова, у футболі Леонард зовсім не випадковий пасажир. Минулого року він став одним із засновників професійного клубу "Ньюкасл Індепендент", який поки виступає у найнижчому англійському дивізіоні, проте ставить перед собою найамбітніші цілі.