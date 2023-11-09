Поради професіонала: Бен Ролле ділиться секретами, як заробляти покером

Бенджамін "Bencb" Ролле – один з кращих онлайн-гравців у світі. Австрійський покерист починав із найнижчих лімітів, поступово підіймався і, зрештою, вийшов на професійний рівень.

Бен Ролле здобув популярність після перемоги у суперхайролерському турнірі з бай-іном 100 000 доларів. Згодом австрієць створив власну покерну школу та однойменний ютуб-канал "Raise Your Edge". Також "Bencb" ділиться корисною інформацією зі своєю аудиторією у соцмережах.

Читайте також Покерний Тед Лассо: помічник футбольного тренера виграв золотий браслет WSOP Europe

Днями він написав про причини, які заважають заробляти покером. Якщо їх прибрати, то спокійно можна грати в "плюс", – запевняє Бен. Всього він наводить основні 4 типи помилок.

Майндсет

Якщо гравець не в змозі впоратися з тильтом, то регулярно заробляти покером не вдасться. Ця проблема виникає через невміння розігрувати складні роздачі. Тому необхідно вчити теорію, щоб чітко аналізувати свої дії.

Слабка гра на префлопі

Уважно спостерігаючи за опонентами, треба розуміти, що хтось занадто агресивний, а хтось, навпаки, тайтовий. І скористатися цим із сильною рукою. Для цього обов'язково потрібно знати основні механізми гри на префлопі.

Невміння добирати

Роздачі, де гравці ставлять з сильною рукою, дуже важливі. Часто покеристи або бояться ставити, або ставлять мало. У першому випадку не хочеться отримати рейз, у другому – забрати хоча б небагато фішок із дуже сильною рукою.

Незрозумілі блефи

Часто блефувати у слабких гравців – велика помилка. Бен Ролле радить поставити флоп, другий барель якщо є еквіті та третій лише у випадку, якщо у вас справді сильна рука.

Раніше ми розповідали історію про те, як Бен Ролле одного дня втратив усе, але повернувся на покерний Олімп.