Нагадаємо, "Даллас" вдруге поспіль вилітає з плей-оф у першому ж раунді. Кривдником "Маверікс" знову став "Лос-Анджелес Кліпперс".

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Заокеанська преса повідомляє, що це фіаско стало справжнім ударом для зіркового Луки Дончіча. Словенець, начебто, навіть знайшов винного — аналітика Боба Вульгаріса.

Власник "Далласа" Марк Кубан цю інформацію спростовує. Відзначимо, що Вульгаріс — уже доволі відома постать в спорті. В системі клубу він працює уже майже три роки, а до цього канадець зробив собі ім’я в покері та ставках на спорт.

Власне у цих сферах Боб продемонстрував своє аналітичне мислення, за яке Вульгаріса, власне й запросили в "Маверікс".



Боб Вульгаріс. Фото: Cardschat

Якщо конфлікт між Дончічем і Бобом справді є, то, найімовірніше, канадцеві й справді доведеться звільнити власний кабінет. Аж надто великою трагедією для канадця це не стане, адже він завжди може повернутися в покер, де заробляв величезні суми задовго до того, як Дончіч прийшов в НБА.