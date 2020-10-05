Його називають хресним батьком покеру, легендою гри і натхненником для десятків тисяч гравців нових поколінь. Ікона покеру Дойл Брансон уже більше двох років не сідає за ігровий стіл, але навіть у свої 87 не може повністю відмовитись від справи усього життя.

В червні 2018 року поважний дідусь вирушив підкорювати свій 11-й браслет Світової серії покеру. Брансон запевнив, івент 2-7 No-Limit Lowball за 10 тисяч доларів буде останнім в його турнірній кар’єрі. Поставити масну крапку на епічному покерному шляху, утім, не вдалось, але з порожніми руками казино "Texas Dolly" не залишив.

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83-річний ветеран склав гідну конкуренцію майже 100 гравцям і побував за своїм останнім фінальним столом. Брансон фінішував шостим і отримав майже 44 тисячі доларів. Ці призові дозволили легенді досягти позначки у 6 176 737 доларів, які американець виграв у турнірному покері за кар’єру.



Дойл Брансон у 1970-ті роки. Фото: wsop.com

Куди більше мільйонів Брансон бачив за своє тривале професійне життя у кеш-грі, з якої починав свій шлях до всесвітнього визнання. Ще за 2 десятка років до свого першого титулу чемпіона світу, юний Дойл Брансон накопичував досвід і банкрол у підпільних закладах, згодом став грозою казино. А у 70-х почав будувати успішну турнірну кар’єру, продовжуючи регулярно грати кеш.



Дойл Брансон. Фото: Getty Images

Попрощавшись із покером у 2018 році, Брансон, утім, не зумів остаточно відмовитись від улюбленої гри. "Texas Dolly" кілька разів відвідував приватні кеш-столи у Лас-Вегасі, де він мешкає до тепер. Адже як каже жвавий дідусь: "Ми не припиняємо грати, щоб залишатись молодими, але як тільки покинемо – одразу старіємо."