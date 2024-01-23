Таким його запам’ятають назавжди: не стало Пері Фрідмана – яскравого покерного персонажа

Власник браслету WSOP пішов у засвіти внаслідок важкої хвороби лише у 55 років. Американець був одним із натхненників гри під час покерного буму, непересічним гравцем із блискавичним почуттям гумору.

Покерна спільнота у жалобі – на 56-му році з життя пішов Пері Фрідман. Американський покерист та функціонер не зумів побороти рак.

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Крім успішної покерної кар’єри, Пері Фрідман брав активну участь в популяризації гри. На початку нульових американець разом із друзями організували своєрідну покерну банду, яку назвали "Tiltboys". Хлопці розважались, влаштовували покерні хомки і звісно робили вилазки до Лас-Вегасу, де активно гріндили.



Книга "Історії від Тільтбойз" / Фото Amazon

У 2005 році колектив епатажних друзяк випустив книжку "Історії від Тільтбойз", де поділились цікавими історіями, і не лише покерними. Зрештою, гра для хлопців, Пері Фрідмана зокрема, стала професією. У 2002 році американець виграв турнір Світової серії 1 500 Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better і приміряв свій перший золотий браслет. Загалом в живому турнірному покері Фрідман накопичив 1 135 178 доларів призових.



Пері Фрідман / Фото PokerNews

Утім не лише перемогами за овальними столами Пері Фрідман запам’ятався суперникам. Американець незмінно дарував хороший настрій завдяки епатажним образам і непересічному почуттю гумору. Тому його друзі переконані, він і тепер посміхається десь там. "Спочивай з миром, сер. Залиш для нас усіх там місце у грі", – написав товариш Пері Фрідмана Кріс Хенел в соцмережі X.