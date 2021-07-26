Польський регуляр вийшов із підпілля, вигравши 212 тисяч євро

Відомий гравець Дмитро Урбанович на довгий час зник із покерних радарів, зокрема і в соцмережах. Знову нагадав про себе солідним заносом і третім місцем в престижному онлайн-турнірі.

Гарантія Головної події Battle of Malta становила 3 мільйони євро, але завдяки серйозній активності покеристів, призовий фонд роздули майже до 3,5 мільйонів. У турнірі зібралось поле із 6 591 входів, 700 спортсменів отримали свої дивіденди.

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Мінімальна виплата за фінальним столом становила 37 828 євро. Саме на цю суму претендував відомий регуляр Дмитро Урбанович, який пробився у топ-9 лише із 10.7 блайнда. Щоправда, поляк аж ніяк не впадав у відчай – спочатку подвоїв стек із 6-5s, згодом повторив процедуру.

У топ-4 Урбанович уже очолював чип-каунт, а турнір міг завершитись без подальших розбірок. Утім, покеристи про угоду таки і не домовились. Дмитро, зрештою, зійшов із дистанції на третій позиції. Поляк отримав 212 724 євро призових. А от чемпіонові австралійцю "Raggaz" перепало 378 285 євро.