Полк детально показав, як виграв у Негреану 1,2 мільйона баксів

Даг Полк виклав 50-хвилинне відео, в якому розповів про сильні та слабкі сторони гри Даніеля Негреану.

Нагадаємо, Даг Полк буквально розгромив Даніеля Негреану у гучному покерному матчі.

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До честі американця, він поводився гідно і здебільшого віддавав належне суперникові. Даг зауважив, що в канадця небагато досвіду в хедз-апах, тому його дії "за столом" сміливо можна назвати впевненими і сильними.

Попри це, Полк все ж розповів чому зміг виграти таку значну суму:

У більшості ситуацій, він грав порівняно добре. Не було багато спотів, де Негреану діяв геть погано. Але є одна головна думка, яка стримувала його в першій половині матчу: Негреану боявся йти в ол-ін.

Зі слабких сторін опонента Полк і його команда також підкреслили занадто виважену гру:

Він недостатньо багато блефував, був недостатньо агресивний протягом усього челенджу. Так, він знаходив місця для блефу, але точно не був достатньо агресивним у всіх ситуаціях, в яких варто було б це зробити. Якщо ти не блефуеш багато, а граєш чек, то демонструєш слабкість.

Наприкінці відео Даг запросив глядачів на свій навчальний портал upswingpoker.