Покерний модник: французу знадобилось 3 дні, аби прикрасити обидві руки цінними цяцьками

Жульена Мартіні тепер по праву називають найбільш титулованим французьким гравцем. В колекції покериста уже 3 браслети Світової серії, до двох крайніх Мартіні лише починає звикати.

Жульен Мартіні надовго запам’ятає візит до чеського Розвадова на європейський етап WSOP. Француз витратив лише 3 дні на те, що багатьом професіоналам не вдається за всю кар’єру.

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Мартіні не встиг сповна насолодитись перемогою в турнірі із Холдему з "короткою колодою" за 2 500 євро, як на тобі – ще один титул. Відклавши шампанське, француз застрибнув в івент з 8 ігор, і знову першим прийшов до фінішу.

По 2 000 євро скинулись 61 гравець, але лише 10 з них отримали профіт, зокрема, і троє власників браслетів WSOP. Оле Шеміон до цієї когорти приєднався лише 3 тижні тому, але розвинути успіху не зумів. У хедз-апі маститий німець (20 960 євро призових) не впорався із апстріком Жульєна Мартіні (33 910 євро).



Бертран Гроспельє / фото casinoonline.de

До тріумфальної фотосесії француз вирішив підійти у всеозброєнні. Відправив свого друга Бертрана Гроспельє до готельного номеру по браслет, який виграв напередодні. "ElkY", приборкавши власне самолюбство, місію виконав. Все-таки, до старту WSOPE в Розвадові саме Гроспельє очолював список найбільш титулованих французів на полях Світової серії.